Fano, 2 novembre 2025 – Un mezzo disastro. Si è passati da una raccolta di olive che viaggiava lo scorso anno intorno ai 12mila quintali ai 1500-2mila quintali di quest’anno. “In questo momento molti frantoi sono chiusi e il personale che avevamo lo scorso anno per la raccolta, invece di lavorare per 20 giorni, è stato impiegato una sola settimana”, dice Francesco Baldarelli, ex sindaco di Fano, ex europarlamentare, oggi presidente del consorzio dell’olio dop di Cartoceto. Angelo e l’appartamento occupato: "L’inquilina non paga da anni. Ma rimane nella mia casa" Cartoceto è il cuore di una produzione che si dirama anche sui terreni agricoli di Mombaroccio, Colle al Metauro ed anche Fano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Flagello di mosche e virus: crolla la raccolta di olive