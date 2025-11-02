Fiumicino nasce il comitato per il Sì al referendum
Fiumicino, 2 novembre – “Il voto in Senato, espresso lo scorso giovedì 30 Ottobre, apre le porte a quello che sarà il referendum confermativo sul nuovo disegno di legge Costituzionale sulla Giustizia. Tra le altre riforme, spicca l’approvazione della separazione delle Carriere dei Magistrati. Sarà un momento storico, dove si deciderà se suddividere la Magistratura inquirente da quella giudicante” è quanto dichiara Salvatore Miele, presidente Pro-Tempore Comitato SI al referendum Giustizia. “Il passaggio che vivremo- continua- dovrà essere completamente libero dall’ideologia di partito, considerando che nel corso degli anni, tutti gli schieramenti hanno richiesto che ciò avvenisse. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
