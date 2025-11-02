Firenze ricorda Sebastiano Vassalli | ha raccontato i futuristi e i poeti alla Giubbe Rosse

Firenzetoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“A Firenze ho vissuto una delle avventure più strane della mia vita. Cercavo un matto: trovai i matti»: così ricordava Sebastiano Vassalli, l’autore della Chimera, uno dei best seller della narrativa recente, tuttora molto letto nelle scuole, in riferimento al primo viaggio intrapreso per le sue. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Firenze Ricorda Sebastiano Vassalli