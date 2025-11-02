Firenze furti nella notte in due compro oro | ladri in fuga con monili
Due colpi la notta scorsa, 2 novembre 2025, in provincia di Firenze. Presi di mira due compro oro a Calenzano e Campi Bisenzio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Argomenti simili trattati di recente
Firenze e Pisa tra le città italiane con più furti in abitazione - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, carabinieri fuori servizio sventano un furto: arrestate due donne mentre derubano una turista - Due donne senza fissa dimora arrestate a Firenze per tentato furto con destrezza ai danni di una turista polacca. Secondo virgilio.it
Sorprese a rubare in centro, fermate due 'pickpockets' a Firenze - Due donne di 32 e 25 anni sono state arrestate dai carabinieri dopo un tentato furto in via Por Santa Maria nel ... Lo riporta gonews.it
Furti in casa: Firenze nella top 5 in Italia, Pisa maglia nera in rapporto al numero di abitanti - Firenze, 29 ottobre 2025 – Una piaga che circa una persona su quattro ha sperimentato, suo malgrado, in Italia. Come scrive lanazione.it