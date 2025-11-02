Firenze consegnato il premio ' Giovanni Spadolini giornalista e politico'
Firenze, 31 ottobre 2025 – Si è svolta questo pomeriggio, nella sede fiorentina della Banca Cambiano, la cerimonia di consegna del Premio “Giovanni Spadolini giornalista e politico ”, promosso congiuntamente dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti, dalla Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana e dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia, in occasione del centenario della nascita di Giovanni Spadolini (1925-2025). Un’iniziativa di alto valore civile e culturale, che intende ricordare e trasmettere alle nuove generazioni di cronisti l’eredità morale, professionale e intellettuale del grande giornalista, storico e uomo delle istituzioni, fondatore del Ministero per i Beni culturali e ambientali e primo presidente del Consiglio laico nella storia della Repubblica italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Consegnato questo pomeriggio nella sede di Firenze della Banca Cambiano il Premio “Giovanni Spadolini giornalista e politico” – nel centenario della nascita (1925-2025) Firenze, 31 ottobre 2025 – Si è svolta questo pomeriggio, nella sede fiorentina della B - facebook.com Vai su Facebook
Consegnato il Premio 'Giovanni Spadolini giornalista e politico' - Ceccuti: "Si è sempre battuto, qualunque carica avesse ricoperto, per libertà di stampa e pluralismo dell'informazione" ... Segnala msn.com
Premio giornalistico dedicato a Giovanni Spadolini - Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, la Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana e la Fondazione Spadolini Nuova Antologia, in collaborazione con la Banca Cambiano 1884, seg ... Da nove.firenze.it
Un premio giornalistico intitolato a Giovanni Spadolini - Il premio si inserisce nel più ampio programma di eventi dedicati al centenario della nascita dello statista e intellettuale fiorentino ... Lo riporta rainews.it