Firenze, 31 ottobre 2025 – Si è svolta questo pomeriggio, nella sede fiorentina della Banca Cambiano, la cerimonia di consegna del Premio “Giovanni Spadolini giornalista e politico ”, promosso congiuntamente dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti, dalla Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana e dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia, in occasione del centenario della nascita di Giovanni Spadolini (1925-2025). Un’iniziativa di alto valore civile e culturale, che intende ricordare e trasmettere alle nuove generazioni di cronisti l’eredità morale, professionale e intellettuale del grande giornalista, storico e uomo delle istituzioni, fondatore del Ministero per i Beni culturali e ambientali e primo presidente del Consiglio laico nella storia della Repubblica italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, consegnato il premio 'Giovanni Spadolini giornalista e politico'