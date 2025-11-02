Firenze | cane intrappolato in un canale di scolo salvato dai vigili del fuoco foto

I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina, 2 novembre 2025, intorno alle 10.30 a Firenze, in via delle Due Case, per il salvataggio e recupero di un cane che era finito nel canale di scolo e di raccolta delle acque piovane L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: cane intrappolato in un canale di scolo, salvato dai vigili del fuoco (foto)

News recenti che potrebbero piacerti

CARNE DI CANE? I nostri sono i migliori ravioli di Firenze e non troverai nessun animale domestico Siamo in Viale Raffaello Sanzio 6/A, Firenze . . . . . . . #artedoriente #ravioli #firenze - facebook.com Vai su Facebook

Cane intrappolato sull’orlo di un dirupo: salvato dai vigili del fuoco - Dicomano (Firenze), 6 maggio 2025 – I pompieri del distaccamento di Borgo San Lorenzo, del comando provinciale di Firenze, sono intervenuti alle 20,25 di ieri sera, 5 maggio, per portare in salvo un ... Riporta lanazione.it

Cane cade nel canale, i passanti sentono il latrato e chiamano i pompieri: salvato. «Era allo stremo delle forze» - Il suo latrato, sempre più debole ma insistente, ha avuto l'effetto sperato: diversi cittadini si sono chiesti cosa stesse succedendo ... ilgazzettino.it scrive

Cane salvato a Salò: era rimasto intrappolato nel canale di aerazione del camino - L’attenzione dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brescia e dei distaccamenti sparsi sul territorio si ... Segnala ilgiorno.it