Fip Silver Perugia Barahona e Garcia festeggiano il bis
Roma, 2 nov. (askanews) – Due top mondiali nel maschile e due delle grandi protagoniste del Cupra Fip Tour nel femminile. Il Fip Silver Mediolanum Padel Cup di Perugia – si legge in una nota – incorona quattro giocatori straordinari al termine di cinque giorni intensi, dove sono stati protagonisti top player internazionali, le star azzurre che hanno conquistato la medaglia di bronzo nell’Europeo della scorsa settimana e i migliori talenti della NextGen. All’Arena Padel Fastweb, dove vinsero il loro primo torneo internazionale in coppia nel 2023, fanno ancora festa Javi Barahona e Javi Garcia dopo la vittoria nella sfida decisiva tutta spagnola contro Alberto Garcia e Jaume Romera, terminata sul risultato di 6-2 6-4, prima di partire per il Fip World Cup Pairs in Kuwait. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ben 185 coppie iscritte al FIP Promises Fastweb Perugia! Un risultato straordinario che conferma la passione e la crescita del padel giovanile! Dal 6 al 9 novembre, il nostro centro sarà il cuore pulsante del padel internazionale Pronti a vivere quattro g - facebook.com Vai su Facebook
Fip Silver Perugia, Barahona e Garcia festeggiano il bis - Due top mondiali nel maschile e due delle grandi protagoniste del Cupra Fip Tour nel femminile. Riporta msn.com
Padel, al FIP Silver di Perugia venerdì in campo i top player - Tutto pronto alla Padel Arena Fastweb di Perugia per il tabellone principale del FIP Silver Mediolanum Padel Cup, ... Scrive sport.tiscali.it
La Mediolanum Padel Cup sbarca a Perugia - Mediolanum Padel Cup è la padel tournée internazionale di sei tappe che attraversa l'Italia nel nome della passione per il padel, uno sport che conta oltre 35 milioni di praticanti in 150 paesi e 78mi ... Riporta msn.com