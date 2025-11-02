Fiorentina tensione allo stadio e fischi Il ko con il Lecce tifosi viola contestano la squadra

Firenze, 2 novembre 2025 – Finisce con i fischi dei tifosi, finisce con la squadra in ginocchio al Franchi. E’ tremendo il ko per la Fiorentina nella sfida interna con il Lecce. Passano i salentini 0-1 con gol di Berisha nel primo tempo. La Fiorentina non riesce a reagire e a fine partita scatta la contestazione dei tifosi. Che prendono di mira tutti, in un Franchi dall’atmosfera irreale. GERMOGLI PH: 2 NOVEMBRE 2025 FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI CAMPIONATO SERIE A FIORENTINA VS LECCE NELLA FOTO KEAN Sguardo nel vuoto per i giocatori in panchina, così come per chi era in campo. Una situazione pesante, dopo anche gli striscioni contro calciatori e società che erano comparsi per Firenze alla vigilia della partita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiorentina, tensione allo stadio e fischi. Il ko con il Lecce, tifosi viola contestano la squadra

