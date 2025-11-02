Fiorentina | protesta dei tifosi davanti alla tribuna d’onore Società in silenzio stampa

Usciti dallo stadio arrabbiatissimi e delusi, i tifosi della Fiorentina hanno inscenato una grande manifestazione di protesta davanti alla tribuna d'onore del Franchi. Con la polizia schierata

