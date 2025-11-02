Fiorentina pronta alla rivoluzione | i nomi clamorosi da Giuntoli e Maldini a Palladino o Motta

La Fiorentina ad un guado, Commisso deve decidere il nuovo ds e valutare la situazione di Stefano Pioli. Per la dirigenza due candidati "Top": si stanno sondando le disponibilità di Cristiano Giuntoli e Paolo Maldini. In panchina ipotesi Thiago Motta ma c'è il possibile clamoroso ritorno di Raffaele Palladino. 🔗 Leggi su Fanpage.it