Fiorentina pronta alla rivoluzione | i nomi clamorosi da Giuntoli e Maldini a Palladino o Motta

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina ad un guado, Commisso deve decidere il nuovo ds e valutare la situazione di Stefano Pioli. Per la dirigenza due candidati "Top": si stanno sondando le disponibilità di Cristiano Giuntoli e Paolo Maldini. In panchina ipotesi Thiago Motta ma c'è il possibile clamoroso ritorno di Raffaele Palladino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

