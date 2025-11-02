Fiorentina | Pioli non si dimette Ma la contestazione è forte Cordone di polizia a protezione del Viola Park

Firenzepost.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano Pioli non si dimette. Lui, che si dimise anni fa sotto la gestione Della Valle per un atteggiamento che ritenne irrispettoso da parte della dirigenza, stavolta aspetta eventuali decisioni della Fiorentina. In particolare del presidente, Rocco Commisso L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

