Fiorentina perde col Lecce 0-1 Fischi a società e squadra La rabbia dei tifosi Ora bisogna cambiare | salta la panchina Pagelle

Firenzepost.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' andata male. Stefano Pioli lascia il terreno di gioco da solo, a testa bassa, fra i fischi. Salta la panchina: la sua nuova avventura nella Fiorentina finisce con la sconfitta imbarazzante subìta dal Lecce, con un rigore accordato e poi tolo dalla revisione dell'arbitro richiamato dal Var, con un colpo di testa di Kena rimbalzato sul terreno e finito sopra la traversa. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

fiorentina perde col lecce 0 1 fischi a societ224 e squadra la rabbia dei tifosi ora bisogna cambiare salta la panchina pagelle

© Firenzepost.it - Fiorentina perde col Lecce (0-1). Fischi a società e squadra. La rabbia dei tifosi. Ora bisogna cambiare: salta la panchina. Pagelle

Scopri altri approfondimenti

Fiorentina-Lecce 0-0, segui la diretta -  Fiorentina in campo impelagata in una inconsueta lotta salvezza mentre il Lecce, reduce da due sconfitte consecutive, faticosamente cerca di tene ... Da lanazione.it

DIRETTA / Fiorentina-Lecce 0-1, Berisha porta in vantaggio i salentini - 23' Ancora gestione non perfetta della Fiorentina, il pallone arriva a Tete Morente, che dalla destra disegna un cross perfetto per Berisha, che da pochi passi piazza la zampata vincente e porta sullo ... firenzetoday.it scrive

FiorentinaLecce Diretta Tv e Streaming Live Serie A 10° Giornata - Lecce in Diretta Tv e Streaming Live, 10° Giornata Serie A, Domenica 2 Novembre ore 15:00. Segnala stadiosport.it

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Perde Lecce 0