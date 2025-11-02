Fiorentina nell’abisso Pioli al capolinea? Il Lecce passa al Franchi con Berisha

Firenze, 2 novembre 2025 - Per la Fiorentina, dopo il terremoto dell'addio del ds Pradé, la settimana è stata ancora più pesante delle altre, tutte incastonate nel contesto di un inizio di campionato ha incubo, con la casella delle vittorie ancora vuota: nonostante la giornata di campionato sia appena la decima, al Franchi c'è già aria di ultima spiaggia per il match contro il Lecce, per Pioli ma non solo. L'aria è pesantissima e non solo per la pioggia copiosa e così i giallorossi ne approfittando portandosi in vantaggio con Berisha nella prima metà della frazione iniziale, per il resto avara di emozioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

