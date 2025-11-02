Fiorentina nel caos | squadra in ritiro ma serve un segnale forte e subito
La Fiorentina è nel caos più totale. Dopo l’ennesima sconfitta, questa volta contro il Lecce, la società ha deciso per il ritiro punitivo a tempo indeterminato. Ma definirla una “soluzione” è quasi un eufemismo. Le vere soluzioni sarebbero state altre: scelte concrete, nette, capaci almeno di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
