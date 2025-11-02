Fiorentina-Lecce | orario probabili formazioni e dove vederla
(Adnkronos) – Fiorentina e Lecce in campo oggi domenica 2 novembre alle 15 nel match – in diretta tv e streaming – per la decima giornata del campionato di Serie A. I viola allenati da Stefano Pioli hanno appena 4 punti e sono ancora a caccia della prima vittoria nel torneo. Il Lecce è a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
Priorità alla sfida con il #Lecce, la #Fiorentina si prende del tempo per decidere il proprio futuro. Intanto cominciano a circolare le prime suggestioni, per il ruolo di ds e anche per quello di allenatore - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina Lecce. E la 20esima volta che i giallorossi giocano in casa dei viola. La prima partita risale a 95 anni fa corrieresalentino.it/2025/11/fioren… via @Corriere Salentino - X Vai su X
Fiorentina-Lecce: probabili formazioni, orario e dove vederla (tv e streaming). Pioli all'ultima chiamata - Lo Stadio Artemio Franchi accende la lotta salvezza con Fiorentina- Si legge su msn.com
Pronostico Fiorentina-Lecce, o vittoria o esonero: è l’ultima chance - Lecce è una partita della decima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: formazioni, pronostico, tv, streaming. Da ilveggente.it
Probabili formazioni Fiorentina-Lecce: chi sostituisce Gosens, Stulic dal 1' - Pisa, in campo questa domenica alle ore 15:00 saranno ... Secondo fantamaster.it