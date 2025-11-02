Fiorentina Lecce le pagelle viola | Fortini e De Gea si salvano poi il disastro

Sport.quotidiano.net | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 2 novembre 2025 – Ecco le pagelle dei viola in Fiorentina-Lecce.  De Gea 6 - Spettatore non pagante di uno spettacolo per certi versi deprimenti, almeno per uno come lui abituato a ben altri scenari e palcoscenici. Non può nulla sulla botta a distanza ravvicinata di Berisha. Poteva essere sv. Pongracic 5 - L’ex della gara inizia con il piglio giusto, salvo poi anche lui andare in totale confusione, quando invece dovrebbe sfruttare la sua libertà che Di Francesco gli concede visto che attacca con una sola punta vera. Fuori posizione però nell’occasione del gol giallorosso. Comuzzo 5 - Meglio da centrale che con la linea accanto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

fiorentina lecce le pagelle viola fortini e de gea si salvano poi il disastro

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina Lecce, le pagelle viola: Fortini e De Gea si salvano, poi il disastro

News recenti che potrebbero piacerti

fiorentina lecce pagelle violaFiorentina-Lecce 0-1 pagelle: Berisha fa esonerare Pioli, caos e contestazione al Franchi, l'arbitro si rimangia un rigore - 1, i top e flop: Berisha e Tete Morente salvano il Lecce con rispettivamente gol e assist. Riporta sport.virgilio.it

fiorentina lecce pagelle violaFiorentina-Lecce 0-1, pagelle e tabellino: Berisha decisivo, disastro Ndour, Falcone para tutto, male Kean - Crisi senza freni per la Fiorentina, che cade anche contro il Lecce: decisivo un goal di Berisha. Secondo msn.com

fiorentina lecce pagelle violaFiorentina-Lecce 0-1: video, gol e highlights - Ancora crisi nera per la Fiorentina, battuta in casa dal Lecce e sempre penultima in classifica con 4 punti, nessuna vittoria e il rischio di essere sorpassata dal Genoa, in campo lunedì contro il Sas ... Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Lecce Pagelle Viola