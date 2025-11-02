Fiorentina Lecce le pagelle viola | Fortini e De Gea si salvano poi il disastro

Firenze, 2 novembre 2025 – Ecco le pagelle dei viola in Fiorentina-Lecce. De Gea 6 - Spettatore non pagante di uno spettacolo per certi versi deprimenti, almeno per uno come lui abituato a ben altri scenari e palcoscenici. Non può nulla sulla botta a distanza ravvicinata di Berisha. Poteva essere sv. Pongracic 5 - L’ex della gara inizia con il piglio giusto, salvo poi anche lui andare in totale confusione, quando invece dovrebbe sfruttare la sua libertà che Di Francesco gli concede visto che attacca con una sola punta vera. Fuori posizione però nell’occasione del gol giallorosso. Comuzzo 5 - Meglio da centrale che con la linea accanto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina Lecce, le pagelle viola: Fortini e De Gea si salvano, poi il disastro

News recenti che potrebbero piacerti

Il Lecce vince al Franchi grazie al gol di Berisha al 23’. Nel finale rigore assegnato alla Fiorentina ma poi revocato dopo review per un contatto fra Pierotti e Ranieri Per la Fiorentina continua la crisi: sono 6 le sconfitte nelle prime 10 giornate, con ancora 0 vitt - facebook.com Vai su Facebook

Il labiale di #Ranieri al quarto uomo dopo il rigore in #Fiorentina- #Lecce: "Faccio un casino se..." - X Vai su X

Fiorentina-Lecce 0-1 pagelle: Berisha fa esonerare Pioli, caos e contestazione al Franchi, l'arbitro si rimangia un rigore - 1, i top e flop: Berisha e Tete Morente salvano il Lecce con rispettivamente gol e assist. Riporta sport.virgilio.it

Fiorentina-Lecce 0-1, pagelle e tabellino: Berisha decisivo, disastro Ndour, Falcone para tutto, male Kean - Crisi senza freni per la Fiorentina, che cade anche contro il Lecce: decisivo un goal di Berisha. Secondo msn.com

Fiorentina-Lecce 0-1: video, gol e highlights - Ancora crisi nera per la Fiorentina, battuta in casa dal Lecce e sempre penultima in classifica con 4 punti, nessuna vittoria e il rischio di essere sorpassata dal Genoa, in campo lunedì contro il Sas ... Riporta sport.sky.it