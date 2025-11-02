Fiorentina-Lecce le pagelle | Berisha non solo gol 7,5 Kean almeno non molla mai 5,5

Dodo è l'unico dei viola che sembra non volersi arrendere al disastro. Falcone, una sola parata ma decisiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fiorentina-Lecce, le pagelle: Berisha non solo gol (7,5), Kean almeno non molla mai (5,5)

Il Lecce vince al Franchi grazie al gol di Berisha al 23’. Nel finale rigore assegnato alla Fiorentina ma poi revocato dopo review per un contatto fra Pierotti e Ranieri Per la Fiorentina continua la crisi: sono 6 le sconfitte nelle prime 10 giornate, con ancora 0 vitt - facebook.com Vai su Facebook

SERIE A | In campo Fiorentina-Lecce #ANSA - X Vai su X

Fiorentina-Lecce 0-1 pagelle: Berisha fa esonerare Pioli, caos e contestazione al Franchi, l'arbitro si rimangia un rigore - 1, i top e flop: Berisha e Tete Morente salvano il Lecce con rispettivamente gol e assist. Si legge su sport.virgilio.it

Fiorentina, contro il Lecce ennesimo ko. Contestazione e silenzio stampa, Pioli verso l'esonero - Una nuova sconfitta interna, al Franchi passano i salentini con un gol di Berisha. Segnala lanazione.it

Fiorentina-Lecce 0-1: video, gol e highlights - Ancora crisi nera per la Fiorentina, battuta in casa dal Lecce e sempre penultima in classifica con 4 punti, nessuna vittoria e il rischio di essere sorpassata dal Genoa, in campo lunedì contro il Sas ... Lo riporta sport.sky.it