Fiorentina-Lecce le pagelle | Berisha non solo gol 7,5 Kean almeno non molla mai 5,5

Gazzetta.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dodo è l'unico dei viola che sembra non volersi arrendere al disastro. Falcone, una sola parata ma decisiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

fiorentina lecce le pagelle berisha non solo gol 75 kean almeno non molla mai 55

© Gazzetta.it - Fiorentina-Lecce, le pagelle: Berisha non solo gol (7,5), Kean almeno non molla mai (5,5)

Argomenti simili trattati di recente

fiorentina lecce pagelle berishaFiorentina-Lecce 0-1 pagelle: Berisha fa esonerare Pioli, caos e contestazione al Franchi, l'arbitro si rimangia un rigore - 1, i top e flop: Berisha e Tete Morente salvano il Lecce con rispettivamente gol e assist. Si legge su sport.virgilio.it

fiorentina lecce pagelle berishaFiorentina, contro il Lecce ennesimo ko. Contestazione e silenzio stampa, Pioli verso l'esonero - Una nuova sconfitta interna, al Franchi passano i salentini con un gol di Berisha. Segnala lanazione.it

fiorentina lecce pagelle berishaFiorentina-Lecce 0-1: video, gol e highlights - Ancora crisi nera per la Fiorentina, battuta in casa dal Lecce e sempre penultima in classifica con 4 punti, nessuna vittoria e il rischio di essere sorpassata dal Genoa, in campo lunedì contro il Sas ... Lo riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Lecce Pagelle Berisha