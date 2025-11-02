Fiorentina-Lecce diretta | rigore per i viola poi tolto col Var

Quotidianodipuglia.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo strano scontro salvezza. Fiorentina-Lecce oggi vale la possibilità di accelerare per la permanenza in Serie A. E chi l'avrebbe mai detto che la squadra di Pioli sarebbe arrivata alla. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

fiorentina lecce diretta rigore per i viola poi tolto col var

© Quotidianodipuglia.it - Fiorentina-Lecce diretta: rigore per i viola, poi tolto col Var

Altre letture consigliate

FiorentinaLecce Diretta Tv e Streaming Live Serie A 10° Giornata - Lecce in Diretta Tv e Streaming Live, 10° Giornata Serie A, Domenica 2 Novembre ore 15:00. Segnala stadiosport.it

Fiorentina-Lecce come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Fiorentina- Da sport.virgilio.it

fiorentina lecce diretta rigoreFiorentina-Lecce 0-0, segui la diretta -  Fiorentina in campo impelagata in una inconsueta lotta salvezza mentre il Lecce, reduce da due sconfitte consecutive, faticosamente cerca di tene ... Secondo sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Lecce Diretta Rigore