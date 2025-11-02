Fiorentina-Lecce diretta | rigore per i viola poi tolto col Var
Lo strano scontro salvezza. Fiorentina-Lecce oggi vale la possibilità di accelerare per la permanenza in Serie A. E chi l'avrebbe mai detto che la squadra di Pioli sarebbe arrivata alla. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Altre letture consigliate
Segui con noi il live di #FiorentinaLecce - X Vai su X
?Fiorentina-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina – Lecce Diretta Tv e Streaming Live Serie A 10° Giornata - Lecce in Diretta Tv e Streaming Live, 10° Giornata Serie A, Domenica 2 Novembre ore 15:00. Segnala stadiosport.it
Fiorentina-Lecce come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Fiorentina- Da sport.virgilio.it
Fiorentina-Lecce 0-0, segui la diretta - Fiorentina in campo impelagata in una inconsueta lotta salvezza mentre il Lecce, reduce da due sconfitte consecutive, faticosamente cerca di tene ... Secondo sport.quotidiano.net