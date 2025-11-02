Fiorentina-Lecce 0-1 Berisha condanna i viola

Lapresse.it | 2 nov 2025

Il Lecce si impone per 1-0 in casa della  Fiorentina nella gara valida per la 10a giornata di Serie A. Tre punti pesantissimi in chiave salvezza per i salentini, che si portano a quota nove punti in classifica mentre i viola restano penultimi a quattro. Per il tecnico della Viola Stefano Pioli è probabilmente l’epilogo più amaro, quasi certo l’esonero. Il @OfficialUSLecce espugna il "Franchi"!? #FiorentinaLecce pic.twitter.comhxarp4s6Co — Lega Serie A (@SerieA) November 2, 2025 Fiorentina-Lecce, il racconto della partita. Primo tempo equilibrato al Franchi, con numerose occasioni da una parte e dall’altra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

