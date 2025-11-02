Fiorentina-Lecce 0-1 Bari-Cesena 1-0 Potenza-Foggia 3-0 Calcio

Serie A: il Lecce ha ottenuto a Firenze un successo importantissimo. Nell’inaspettato confronto-salvezza i salentini, meglio organizzati dei toscani, hanno realizzato il gol della vittoria nel primo tempo. Il Lecce ha ora 9 punti in classifica ed è fuori dalla zona retrocessione, la Fiorentina è penultima con 4 punti. Serie B: con un gol al 35? del secondo tempo il Bari si è aggiudicato il testacoda nei confronti del Cesena, al “San Nicola”. Un successo vitale come l’aria per i pugliesi che ora sono fuori dalla zona playout con 12 punti in classifica. Cesena quarto, 20 punti. Serie C girone C: netta sconfitta per il Foggia a Potenza. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

