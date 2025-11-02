Fiorentina in ritiro | Pioli non vuole dimettersi deve decidere la società

Continua il momento difficile in casa Fiorentina che, con soli 4 punti punti in 10 partite, ha una preoccupante media da retrocessione. Infatti, se il Genoa dovesse vincere domani contro il Sassuolo, la Viola sarebbe addirittura ultima. Una situazione a dir poco disastrosa. Per questo, ha già pagato Prdé e il turno di Pioli non sembra essere poi così lontano. Fiorentina in ritiro, Pioli sempre più in bilico: i dettagli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Fiorentina ha deciso dimandare la squadra in ritiro. Nell’occasione è previsto un confronto tra l’allenatore Stefano Pioli e la dirigenza, con l’obiettivo di valutare se ci siano le condizioni per proseguire il lavoro insieme. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Fiorentina in ritiro: Pioli non vuole dimettersi, deve decidere la società

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Milan, Leao brucia i tempi: a Milanello già nel pomeriggio per preparare Milan-Fiorentina ? Il portoghese ha lasciato in anticipo il ritiro del Portogallo per ritrovare la migliore condizione @fraletizia #sportitalia #milan #leao - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Leao brucia i tempi: a Milanello già nel pomeriggio per preparare Milan-Fiorentina ? Il portoghese ha lasciato in anticipo il ritiro del Portogallo per ritrovare la migliore condizione @fraletizia #sportitalia #milan #leao - X Vai su X

Amoruso: “Pioli deve andare via immediatamente, la Fiorentina vada direttamente in ritiro con un altro tecnico” - mentre la Fiorentina non c’è e Pioli deve andarsene, siamo giunti alla fine di questo percorso perché non funziona nulla e ora i giocatori devono soffrire a livello calcistico. Riporta msn.com

Pioli fa mea culpa dopo Inter-Fiorentina: “Situazione difficile, sono venuto qui promettendo mari e monti” - 0 subito dalla sua Fiorentina contro l'Inter e fa mea culpa al termine del match del Meazza: Sono arrivato qui a ... fanpage.it scrive

Pagina 0 | Viaggio nella crisi della Fiorentina: dal modulo di Pioli all’attacco a secco. Cosa sta succedendo - Per trovare le ragioni, per tracciare il percorso attraverso cui si è manifestata in un’anamnesi di situazioni e fatti raccontati. Si legge su corrieredellosport.it