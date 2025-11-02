Fiorentina è buio pesto | il Lecce batte 1-0 i viola la classifica ora fa paura
Doveva essere la partita della vita, e invece la sfida contro il Lecce diventa il proseguo di un incubo dal quale la Fiorentina non riesce più a svegliarsi. Al Franchi la squadra di Stefano Pioli, pesantemente contestato per tutta la partita dalla Curva Ferrovia, perde contro i salentini 1-0. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
