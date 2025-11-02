Fiorentina contro il Lecce ennesimo ko Contestazione e silenzio stampa Pioli verso l' esonero

Firenze, 2 novembre 2025 - Notte fonda. In un pomeriggio grigio e piovoso la Fiorentina tocca il fondo perdendo in casa contro il Lecce e rimandando ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria in campionato. Alla decima giornata, nel corso di una storia ormai quasi centenaria, non era mai accaduto. Il pomeriggio del Franchi è tutt'altro che finito, per la contestazione fuori dallo stadio. L'anticipo c'è già stato durante la partita, con la Curva Fiesole che già all'inizio della partita ha invitato i calciatori a tirare fuori gli attributi. Invito che non è servito a niente, nonostante un buon avvio la squadra di Pioli si è sciolta con il passare dei minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina, contro il Lecce ennesimo ko. Contestazione e silenzio stampa, Pioli verso l'esonero

