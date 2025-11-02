Fiorentina comunicato della società | Allenatore giocatori e squadra in ritiro al Viola Park fino a nuove comunicazioni

Firenzepost.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiorentina, intesa come società, muta per alcune ore dopo la "disastrosa" partita con il Lecce. Poi, intorno alle 20,20 arriva il comunicato. Poche parole: "La Società, al termine della gara di oggi, ha deciso il ritiro per tutti (giocatori, allenatore e staff tecnico) al Viola Park, in attesa di nuove comunicazioni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

fiorentina comunicato della societ224 allenatore giocatori e squadra in ritiro al viola park fino a nuove comunicazioni

© Firenzepost.it - Fiorentina, comunicato della società: “Allenatore, giocatori e squadra in ritiro al Viola Park fino a nuove comunicazioni”

Approfondisci con queste news

Fiorentina, da lunedì sarà rivoluzione: Commisso dovrà scegliere il nuovo direttore sportivo. E su Pioli… - Fiorentina in crisi: addio Pradè alla vigilia dello scontro salvezza col Lecce. Scrive calcionews24.com

Pradè lascia la Fiorentina, ufficiale: il comunicato del club viola sulla separazione con il direttore sportivo. I dettagli - Pradè lascia la Fiorentina, ufficiale: il comunicato del club viola sulla separazione con il direttore sportivo. Secondo juventusnews24.com

Pioli esonerato?/ Fiorentina: Rose nuovo allenatore, ma spunta anche De Rossi (oggi 6 ottobre 2025) - Sconfitto in casa dalla Roma, Stefano Pioli non riesce davvero a far girare la Fiorentina: i viola sono stati ... ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Comunicato Societ224 Allenatore