Finta multa da pagare con pagoPA nel mirino dei truffatori anche i bergamaschi

Un messaggio che sembra vero, una normale richiesta di pagamento per una multa stradale. In realtà si tratta di una nuova truffa informatica che sfrutta l’immagine del sistema pagoPA, utilizzato da enti pubblici e gestori di servizi, per sottrarre denaro e dati personali, anche ai cittadini bergamaschi. Negli ultimi giorni, infatti, molte persone hanno ricevuto email apparentemente ufficiali, complete di logo pagoPA e riferimenti numerici verosimili, che invitano a versare diverse centinaia di euro per una presunta multa per eccesso di velocità. Il messaggio avverte che l’importo raddoppierà entro 72 ore e invita a cliccare su un link per “regolarizzare la propria posizione”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Finta multa da pagare con pagoPA, nel mirino dei truffatori anche i bergamaschi

