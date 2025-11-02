Finisce con la moto contro il guardrail ma si salva Poi viene investito dalle auto | morto 48enne

Tragedia nella notte a Civitanova Marche: Gianluca Ausanio, 48 anni, ha perso il controllo della sua moto ed è stato travolto da due auto dopo la caduta sulla superstrada SS77. I conducenti si sono fermati per soccorrerlo, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Cade dalla moto e finisce in una zona impervia vicino il Mignone, 62enne trasportato in ospedale Leggi qui la notizia: https://www.tusciaweb.eu/2025/11/cade-dalla-moto-finisce-zona-impervia-vicino-mignone-60enne-trasportato-ospedale/ - facebook.com Vai su Facebook

CON LA MOTO FINISCE CONTRO UN MEZZO AGRICOLO, MUORE 29ENNE Tragedia questo pomeriggio a Policastro Bussentino dove è deceduto il 29enne Demetrio Lettieri in seguito ad un incidente stradale. Secondo una... - X Vai su X

Ostia, con lo scooter contro il guardrail: muore 56enne Andrea Zaccheo. Pigneto, 86enne col deambulatore ucciso da un camion - Appello della sorella del centauro, Massimiliano Cuomo deceduto all'altezza del Raccordo due settimane fa: «Investito da una Peugeot 300 ... Secondo roma.corriere.it

Roma, finisce con lo scooter contro guardrail: morto 56enne - (Adnkronos) – Ha perso il controllo dello scooter finendo contro il guardrail. Segnala msn.com

A1, auto finisce contro guardrail: un morto e un ferito grave - Un'auto con a bordo due persone si è scontrata contro il guardrail nel tratto modenese dell'A1: uno dei due occupanti, un giovane di 24 anni, è morto, mentre l'altro, 41 anni, è ricoverato in gravi ... Scrive rainews.it