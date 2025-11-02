Finisce con la moto contro il guardrail ma si salva Poi viene investito dalle auto | morto 48enne

Tragedia nella notte a Civitanova Marche: Gianluca Ausanio, 48 anni, ha perso il controllo della sua moto ed è stato travolto da due auto dopo la caduta sulla superstrada SS77. I conducenti si sono fermati per soccorrerlo, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

