Finals Musetti fa il tifo per Jannik Poi dovrà vincere ad Atene e sperare che
Lorenzo sarà fuori gioco in caso di vittoria di Auger-Aliassime a Parigi. Altrimenti l'ultimo posto per Torino si deciderà nell'ultima settimana: ecco tutti i calcoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Auger-Aliassime scavalca Musetti e diventa l'ottavo tennista nella Race per le Atp Finals di Torino: oggi Lorenzo sarebbe la prima riserva, però rimane l'incognita Djokovic ? Félix Auger-Aliassime vola in finale all'Atp 1000 di Parigi e scavalca Lorenz
Auger-Aliassime in finale a Parigi: Musetti superato all'ottavo posto, è quasi fuori dalle Finals
Finals, Musetti fa il tifo per Jannik. Poi dovrà vincere ad Atene e sperare che... - Altrimenti l'ultimo posto per Torino si deciderà nell'ultima settimana: ecco tutti i calcoli ... Scrive msn.com
Musetti, la strada verso le ATP Finals si fa sempre più in salita: l'ultima mossa - Il tennista azzurro, momentaneamente ottavo nel ranking, rischia di restare fuori dal torneo che si svolgerà a Torino. Lo riporta tuttosport.com
Tabellone ATP Atene 2025: Musetti lotta per le Finals, Djokovic al via. C’è anche Darderi - Già svelato il tabellone dell'ATP 250 di Atene, l'Hellenic Championship che avrà dalla sua uno scenario quasi senza pari nel tennis: quello di OAKA, ... Da oasport.it