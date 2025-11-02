finals a riad subito vittoria in coppia tocca ancora alla toscana in singolare contro sabalenka errani paolini esordio da maestre oggi jas per il bis

"Se qualcuno due anni fa mi avesse detto che avrei giocato le Wta Finals in doppio e in singolare lo avrei preso per matto". Jasmine Paolini ritrova il sorriso nel tour de force di Riad. Ieri la vittoria al debutto, in coppa con Sara Errani, ha spazzato via ( "quasi del tutto, sto recuperando" ) i malesseri accusati il giorno precedente. Le medaglie d’oro olimpiche superano Asia Muhammad e dell’olandese Demi Schuurs, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un’ora e 18 minuti. E oggi tocca a Jas ’in solitaria’, anzi no, perché vedremo Sarita seduta nel suo box a darle consigli. La toscana cerca il bis di vittorie, ma il test è al limite di proibitivo: alle 15 (con diretta in chiaro su Supertennis e in abbonamento su Sky), c’è la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka, già incontrata a Riad lo scorso anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

