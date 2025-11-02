FINALS A riad subito vittoria in coppia tocca ancora alLa toscana in singolare contro sabalenka Errani-Paolini esordio da maestre Oggi Jas per il bis
"Se qualcuno due anni fa mi avesse detto che avrei giocato le Wta Finals in doppio e in singolare lo avrei preso per matto". Jasmine Paolini ritrova il sorriso nel tour de force di Riad. Ieri la vittoria al debutto, in coppa con Sara Errani, ha spazzato via ( "quasi del tutto, sto recuperando" ) i malesseri accusati il giorno precedente. Le medaglie d’oro olimpiche superano Asia Muhammad e dell’olandese Demi Schuurs, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un’ora e 18 minuti. E oggi tocca a Jas ’in solitaria’, anzi no, perché vedremo Sarita seduta nel suo box a darle consigli. La toscana cerca il bis di vittorie, ma il test è al limite di proibitivo: alle 15 (con diretta in chiaro su Supertennis e in abbonamento su Sky), c’è la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka, già incontrata a Riad lo scorso anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
