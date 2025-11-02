finalmente la mezzaluna al pecci anche una mostra

La Mezzaluna di Staccioli di nuovo accanto al Pecci: giovedì alle 12.30 Prato 88, l’opera simbolo del Centro per l’arte contemporanea, sarà ufficialmente presentata alla città. Per festeggiare l’atteso ritorno, dopo gli anni di abbandono a cui l’opera era stata confinata e i necessari restauri, il Pecci presenta la mostra Ri-pensare la scultura di Mauro Staccioli, visitabile a ingresso libero nella sala incontri fino a martedì 6 gennaio 2026. E’ stata realizzata dall’archivio Mauro Staccioli, nell’ambito del progetto Rete del contemporaneo in Toscana e arte ambientale diffusa. L’esposizione propone bozzetti e disegni originali che riguardano la realizzazione di Prato 88 e richiamano interventi coevi di Staccioli nel parco olimpico di Seul e per Documenta a Kassel. 🔗 Leggi su Lanazione.it

