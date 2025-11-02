Fialdini ko a Ballando con le stelle infrazione al piede | Non so se torno

Francesca Fialdini si ferma a Ballando con le stelle e la pista resta senza una delle concorrenti più attese di questa edizione. Il colpo di scena arriva nella sesta puntata, quando la conduttrice entra in studio e annuncia di non poter ballare a causa di un’infrazione al piede destro. La settimana era stata dedicata alla preparazione del jive, ma l’ultimo allenamento si è trasformato in un infortunio vero e proprio, confermato dai controlli in clinica. Con il maestro Giovanni Pernice al fianco, la coppia ha dovuto rinunciare all’esibizione lasciando spazio a una delle scene più amare di stagione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

