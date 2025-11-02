‘Festival della Terra’ | evento biologico

‘Festival della Terra’, l’evento culturale al biologico spalmanto in cinque giorni per festeggiare la decima edizione e per portare nelle piazze di San Gimignano eccellenze e prodotti della terra rigorosamente al Bio. Feste e fiera messe in tavola dal Biodistretto San Gimignano del presidente-agricoltore, ortolano e contadino vecchia maniera Marco Arduini dalla collina di Ranza che chiude le pagine della festa e fiera biologica con 45 tavole (banchi) con sopra di tutto di più sotto le torri. Per questo compleanno del festival della terrà è stato premiato uno scienziato della materia il dottor Franco Berrino, popolare epidemiologo internazionale, già direttore del dipartimento di medicina preventiva dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano con il ‘Premio Salute e Benessere’ di una particolare opera creata su "misura" dalle mani dell’artista e pittrice ‘Pop’ Domitilla Marzuoli (foto) del personalizzato lavoro nel salotto espositivo letterario di via San Giovanni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

