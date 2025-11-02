Festa di Ognissanti Piccoli aumenti per i fiori

Ilrestodelcarlino.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un piccolo rincaro, quasi impercettibile. Qualche centesimo in più rispetto al 2024, ma nulla che abbia realmente inciso sulle abitudini degli ascolani. Anche quest’anno, tra la festa di Ognissanti e la commemorazione dei defunti, i cittadini non hanno rinunciato al consueto gesto di affetto: portare un mazzo di fiori sulle tombe dei propri cari. Passeggiando tra i viali del cimitero di Borgo Solestà, dove si concentrano le principali serre e i chioschi di fiori, si percepisce un’atmosfera serena, quasi rituale. I fiorai confermano che le vendite sono leggermente inferiori rispetto agli anni passati, ma non per via dei prezzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

festa di ognissanti piccoli aumenti per i fiori

© Ilrestodelcarlino.it - Festa di Ognissanti. Piccoli aumenti per i fiori

Contenuti che potrebbero interessarti

festa ognissanti piccoli aumentiCaldarroste e brasadè per la festa di Ognissanti - Da sempre il giorno di Ognissanti al cimitero della frazione Castello di Santa Giuletta è caratterizzato dalla partecipazione numerosa alle funzioni religiose e, durante l’intera giornata, dalla ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Ognissanti Piccoli Aumenti