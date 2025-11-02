Festa di Ognissanti Piccoli aumenti per i fiori

Un piccolo rincaro, quasi impercettibile. Qualche centesimo in più rispetto al 2024, ma nulla che abbia realmente inciso sulle abitudini degli ascolani. Anche quest’anno, tra la festa di Ognissanti e la commemorazione dei defunti, i cittadini non hanno rinunciato al consueto gesto di affetto: portare un mazzo di fiori sulle tombe dei propri cari. Passeggiando tra i viali del cimitero di Borgo Solestà, dove si concentrano le principali serre e i chioschi di fiori, si percepisce un’atmosfera serena, quasi rituale. I fiorai confermano che le vendite sono leggermente inferiori rispetto agli anni passati, ma non per via dei prezzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa di Ognissanti. Piccoli aumenti per i fiori

