Festa dell' Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate il programma delle celebrazioni a Pisa

Martedì 4 novembre sono in programma le cerimonie in occasione della 'Festa dell’Unità Nazione e giornata delle Forze Armate' promosse da Comune di Pisa, Provincia di Pisa, Prefettura di Pisa e Presidio militare. Per consentire lo svolgimento delle celebrazioni in programma sarà disposta. 🔗 Leggi su Pisatoday.it