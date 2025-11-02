Festa dell' olio nuovo in piazza Salotto grazie al frantoio mobile Coldiretti | L' educazione alimentare si insegni a scuola

Una vera e propria festa dell’olio nuovo quella che la mattina di domenica 2 novembre si è svolta in piazza Salotto grazie alla Coldiretti: in tanti hanno infatti assistito alla sua produzione grazie al frantoio mobile messo a disposizione da un’azienda produttrice di Penne per una vera e propria. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

