Festa della zucca Tanti i bambini in piazza Sergardi

Camucia si è trasformata per alcuni giorni in un piccolo villaggio di Halloween grazie alla seconda edizione della Festa delle Mostrozzucche, promossa dalla Pro Loco di Camucia con il supporto di Confesercenti Arezzo, del Centro Commerciale I Girasoli e il patrocinio del Comune di Cortona e dell’ Unpli. L’iniziativa si è articolata in due momenti distinti: il 25 e 26 ottobre in piazza Sergardi, dove i bambini hanno potuto scegliere e decorare la propria zucca, e la giornata conclusiva del 31 ottobre in piazza Sandro Pertini, quando una giuria tecnica ha premiato le creazioni più originali e spaventose. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa della zucca. Tanti i bambini in piazza Sergardi

