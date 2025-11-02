Ferrero dice basta alle nocciole dalla Turchia perché ha smesso di comprarle
È scontro aperto tra la Turchia e la Nutella. Al centro della contesa, il raccolto di nocciole turco, messo in ginocchio da una gelata primaverile e da un’epidemia di parassiti. La crisi ha portato la Ferrero, il colosso di Alba (Cuneo) che da solo consuma circa un quarto della produzione globale, a sospendere gli acquisti dai fornitori locali dopo che il prezzo della frutta secca è quasi raddoppiato dall’inizio dell’estate. Prezzi delle nocciole alle stelle. La Turchia è il gigante mondiale della nocciola, con circa il 65% della produzione. Ma quest’anno le stime parlano di un crollo: si prevede un calo a 500mila tonnellate, rispetto alle 600-700mila di un anno normale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
