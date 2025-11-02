Ferrara riflette | Questo un campionato in cui tutte cadono anche la Juve può rientrare nella lotta scudetto!

Inter News 24 L’ex difensore di Juve e Napoli, Ciro Ferrara, ha espresso la propria considerazione sull’Inter e sulle squadre in lotta per lo scudetto. L’ex difensore Ciro Ferrara, intervenuto negli studi di DAZN, ha analizzato l’equilibrata lotta Scudetto. Sebbene la vittoria della Juventus sulla Cremonese (all’esordio di Luciano Spalletti) possa far rientrare i bianconeri in corsa, Ferrara resta cauto. Secondo la sua analisi, in un campionato atipico dove tutte le big ( Inter, Napoli, Roma) perdono punti, la rosa della Vecchia Signora deve ancora “crescere tantissimo”. A suo avviso, rimane inferiore a quelle della Beneamata e del Napoli, che restano le vere favorite per il titolo finale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ferrara riflette: «Questo un campionato in cui tutte cadono, anche la Juve può rientrare nella lotta scudetto!»

