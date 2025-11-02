Fermo pesca prolungato di un mese anche a Livorno lettera a Mattarella | Intervenga per sospendere il provvedimento

2 nov 2025

Stop alla pesca a strascico per altri 30 giorni. È quanto stato disposto nei giorni scorsi a seguito della pubblicazione del decreto ministeriale che dispone lo stop fino al prossimo 30 novembre. Il tutto a seguito di una lunga trattativa con la Commissione Europea, che aveva ipotizzato il. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

