Fermo pesca prolungato di un mese anche a Livorno lettera a Mattarella | Intervenga per sospendere il provvedimento
Stop alla pesca a strascico per altri 30 giorni. È quanto stato disposto nei giorni scorsi a seguito della pubblicazione del decreto ministeriale che dispone lo stop fino al prossimo 30 novembre. Il tutto a seguito di una lunga trattativa con la Commissione Europea, che aveva ipotizzato il. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Stamane nel corso di un' intervista a TGR Lazio (RAI 3) ho espresso solidarietà ai pescatori gaetani dopo la decisione di prolungare di ulteriori 30 giorni il fermo pesca. Ciò rappresenta un grave problema economico e sociale per la marineria locale, che già af
#Pesca. chi strumentalizza fermo pesca ignora realtà
Prolungato di un mese il fermo pesca nel Tirreno per strascico - Dopo settimane di trattativa, arriva una misura senza precedenti: un mese di fermo aggiuntivo nel Tirreno per lo strascico, che coinvolge anche palangari, attrezzi da posta e pesca sportiva. Si legge su ansa.it
Fermo pesca prolungato di un mese. Pierro: “Mette a rischio la tenuta economica delle attività” - Con un decreto del 29 ottobre è stato di fatto raddoppiato il periodo di fermo della pesca portando l’interruzione temporanea obbligatoria continuativa delle attività dal 1° ottobre fino al 30 ... Come scrive ondanews.it
Civitavecchia – Prolungato di 30 giorni il fermo della pesca: «Decisione distruttiva, così non si sopravvive» - CIVITAVECCHIA — «Se a dicembre non ci faranno uscire in mare, sarà la guerra». Secondo etrurianews.it