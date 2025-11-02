Fermignano a Matelica col coltello tra i denti K-Sport sfida al Recchioni | Gara difficilissima

In Eccellenza oggi si gioca per la nona giornata. L’ Urbania e la K Sport sono impegnate ambedue in trasferta mentre l’ Urbino e la Fermignanese giocano tra le proprie mura. Calcio d’inizio per tutti alle 14,30. Fermignanese- Matelica. "Quella di oggi- spiega il dg della Fermignanese Silvio Cerpolini- è una sfida di grande importanza per noi. Saremo chiamati a gestire bene la gara contro un avversario che, a differenza degli ultimi due affrontati, concederà pochi spazi e manterrà un ritmo controllato". "Mi aspetto – dice Cerpolini – una partita molto simile a quella di Monte San Giusto. Durante la settimana abbiamo lavorato nel modo giusto e arriviamo pronti a giocare con sacrificio, con il coltello tra i denti, come fosse una finale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

