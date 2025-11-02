Fermato per un controllo | si scopre che era accusato di maltrattamenti alla ex

E' stato fermato durante un normale servizio di controllo del territorio, all'interno di un'area di servizio della città di Latina. L'uomo, 41 anni, già noto alle forze di polizia, è stato identificato e grazie a un più approfondito controllo i carabinieri hanno scoperto che su di lui pendeva un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

