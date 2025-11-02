Fermato con il crack scappa nel palazzo dell' Aeronautica Militare

In fuga dopo essere stato trovato con delle dosi di crack ha scavalcato la recinzione del palazzo dell'Aeronautica Militare a San Lorenzo. Bloccato quasi subito è stato arrestato insieme a un complice fermato poco prima insieme al fuggitivo in un'auto.Sull'auto a noleggioSono stati i carabinieri. 🔗 Leggi su Romatoday.it

