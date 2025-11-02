Fere mai sole 748 i tifosi al Barbetti
Per la Ternana la sfida del " Barbetti " è un ulteriore importante esame al momento giusto. Dopo il buon pareggio con l’inarrestabile Arezzo, la vittoria in Coppa Italia contro il Campobasso ha evidenziato anche la crescita e la grande affidabilità delle pedine finora meno impiegate. L’avversario però è temibile. "I ragazzi hanno risposto bene in entrambe le partite – spiega mister Fabio Liverani – e dunque non sono preoccupato per le scelte da fare a Gubbio, anche se gli impegni ravvicinati obbligano a gestire coloro che hanno qualche acciacco. Resto convinto che questo gruppo ha margini ampi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
