Femminismo | Boldrini ' grazie a Oria Gargano per suo esempio'

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Oggi, a Roma, in una chiesa gremita di gente e in particolare di tante donne di ogni generazione, abbiamo salutato Oria Gargano, femminista, fondatrice della cooperativa sociale BeFree che lei tanto aveva voluto non solo per creare un argine alla violenza di genere, ma anche per sostenere la piena affermazione delle donne, la loro libertà e i loro diritti. In questi giorni successivi alla sua scomparsa, la parola che ho sentito e letto ricorrere di più nel ricordarla è stata 'uragano'. E in effetti, è un termine che le si addice alla perfezione: Oria passava con la forza del turbine, e con quella stessa forza si impegnava a fianco delle donne, diretta, risoluta, caparbia.

