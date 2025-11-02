Felix Auger-Aliassime rinuncia a Metz | La salute è la mia priorità Musetti punta alle Finals

Felix Auger-Aliassime è arrivato ad una sola vittoria dalla qualificazione aritmetica per le ATP Finals 2025, ma la sconfitta in finale al Masters 1000 di Parigi contro Jannik Sinner ha rimandato il verdetto alla prossima settimana. Il canadese dovrà seguire con grande attenzione il percorso di Lorenzo Musetti all’ATP 250 di Atene, avendo scelto di rinunciare al torneo di Metz. Nella conferenza stampa post-finale a Parigi, Auger-Aliassime ha annunciato infatti che non prenderà parte all’imminente ATP 250 francese in programma fino a sabato 8 novembre. Il nuovo numero 8 della classifica mondiale, sorteggiato da prima testa di serie a Metz, si cancellerà dunque dal tabellone per preservare il suo fisico dopo aver giocato sei partite consecutive nel giro di sei giorni a La Defense Arena. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Felix Auger-Aliassime rinuncia a Metz: “La salute è la mia priorità”. Musetti punta alle Finals

Argomenti simili trattati di recente

Nessuno resiste a Jannik Sinner: anche Felix Auger Aliassime si deve inchinare allo strapotere del tennista azzurro, il primo italiano a vincere il Master 1000 di Parigi. 6-4, 7-6 il risultato finale che - complice la sconfitta al primo turno di Carlos Alcaraz - riproiett - facebook.com Vai su Facebook

Sinner piega Felix Auger-Aliassime in due set 6-4, 7-6: primo italiano a vincere il torneo di Parigi Da domani sarà di nuovo n. 1 al mondo. I due si erano incontrati 4 volte e il bilancio era pari - X Vai su X

Auger-Aliassime rinuncia a Metz. Se Musetti vince ad Atene si qualifica per Torino - Tutto rimandato all’ultima settimana: forfeit di Auger, Lorenzo ha bisogno comunque di conquistare il titolo i ... msn.com scrive

Auger-Aliassime perde in finale contro Sinner ma scoppia a ridere: ricorda cosa facevano a 16 anni - Aliassime ha sognato in grande a Parigi e ha perso contro Sinner a testa altissima. Da fanpage.it

Felix Auger-Aliassime senza freni dopo la sconfitta contro Jannik Sinner - Il tennista canadese ha parlato dopo la finale persa contro l'Azzurro: "Spingi tutti noi a migliorarci per provare a raggiungerti" ... Riporta msn.com