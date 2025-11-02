felder abile e arruolato e oggi i biancorossi sognano la vetta solitaria

PESARO Ieri mattina l’ultimo allenamento per la Vuelle prima di partire alla volta di Cremona in vista della sfida di oggi. Il test più importante dell’allenamento era quello riguardante le condizoni del play Kay Felder che ha subito un infortunio durante la gara di mercoledì contro Mestre tanto che aveva dovuto lasciare il campo ed entrare negli spogliatoi. Ma l’americano ha tenuto bene il campo per cui oggi sarà regolarmente disponibile in questa partita contro Cremona. Una sfida importante per vari motivi, primo fra tutti la classifica: in caso di vittoria i biancorossi si ritrovebbero primi in beata solitudine dopo che ieri, a sorpresa, Verona ha perso in casa dell’Urania Milano (79-73 per i lombardi). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

