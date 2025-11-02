Fedriga | Galeone ha lasciato un segno nello sport il Friuli lo ricorda con affetto

TRIESTE – “Giovanni Galeone ha lasciato un segno nello sport e il Friuli Venezia Giulia lo ricorda con affetto e gratitudine”. Lo ha dichiarato il governatore della Regione Massimiliano Fedriga (foto), esprimendo il cordoglio per la scomparsa dell’ex allenatore. “A Udine e con l’Udinese – ha aggiunto Fedriga – Galeone ha saputo trasmettere la sua passione, il suo stile di gioco innovativo e il suo spirito libero, contribuendo a scrivere una pagina importante della storia calcistica regionale”. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Fedriga: “Galeone ha lasciato un segno nello sport, il Friuli lo ricorda con affetto”

Lutto nel calcio: è morto Giovanni Galeone. Aveva 84 anni - facebook.com Vai su Facebook

Giovanni Galeone, morto l'ex allenatore del Napoli. Ha ottenuto 4 promozioni in Serie A, 2 con il Pescara, una con l'Udinese e una con il Perugia. Aveva 84 anni - È morto Giovanni Galeone: ex calciatore e allenatore del Napoli dal 1997 al 1998. Riporta msn.com