Federico Ruffo trionfa con Mi Manda Rai3 | ascolti record per il mattino della terza rete

Grande soddisfazione per Federico Ruffo, che con la nuova stagione di Mi Manda Rai3 ha riportato la fascia mattutina della rete a numeri che mancavano da tempo. La puntata in onda ieri ha registrato un ascolto medio pari all’ 8,8% di share, con quasi mezzo milione di telespettatori incollati davanti allo schermo. Un risultato importante per un programma di servizio e approfondimento, capace di superare in termini di ascolti persino alcune prime serate informative della stessa Rai. Oltre il 9% di share e un picco del 10,5%. Il successo non si è limitato alla media. La seconda parte del programma, dedicata ai casi e alle inchieste più calde, ha mantenuto una media stabile sopra il 9%, arrivando a un picco del 10,52%. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

