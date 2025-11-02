Fecondazione da record | l’intelligenza artificiale individua due spermatozoi invisibili e rende possibile una gravidanza

Un risultato destinato a cambiare la storia della medicina riproduttiva. Uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica The Lancet il 1° novembre 2025 ha documentato la prima gravidanza clinica ottenuta grazie all’identificazione e al recupero di spermatozoi tramite intelligenza artificiale. Protagonista, una coppia americana che da diciannove anni cercava un figlio: lui, 39 anni, affetto da una forma severa di azoospermia (assenza quasi totale di spermatozoi), lei, 37 anni, con riserva ovarica ridotta. Dopo undici anni di trattamenti falliti e diciannove cicli di prelievo ovocitario, la svolta è arrivata grazie a una piattaforma innovativa sviluppata al Columbia University Fertility Center di New York, diretto da Zev Williams e coordinato da Hemant Suryawanshi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Fecondazione da record: l’intelligenza artificiale individua due spermatozoi “invisibili” e rende possibile una gravidanza

