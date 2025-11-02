FdI Arianna Meloni si candida alle elezioni politiche del 2027 la sorella della premier pronta al salto - confermate le anticipazioni del GdI

Ilgiornaleditalia.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sorella della premier starebbe provando a facilitare il suo inserimento prendendo ripetizioni di inglese e studiando i dossier economici più importanti assieme a Francesco Filini, coordinatore del centro studi del partito creato dal sottosegretario Fazzolari Arianna Meloni "si candida alle. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

