FC 26 SBC Ultimate Scream | Romelu Lukaku 85 OVR – Il Colosso Belga

È disponibile la SBC di Romelu Lukaku Ultimate Scream (85 OVR), un attaccantecentrocampista offensivo potente e fisico, con un’ottima flessibilità di ruolo. Questa SBC è accessibile e dura 7 giorni (6 giorni 23 ore 59 minuti). Il Premio: Ultimate Scream Romelu Lukaku (85 OVR). Ruoli: CAM (Centrocampista Offensivo) o ST (Attaccante).. Mosse Abilità Piede Debole: 4 Stelle 4 Stelle.. PLUS: 10 vecchia scuola (COC), Rapace (ATT).. PLUS PLUS: Attaccante ombra (COC), Attaccante avanzato (ATT).. Le 2 Sfide da Completare. La SBC richiede solo due rose con rating bassomoderato, rendendola una scelta molto conveniente per un 85 OVR. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Ultimate Scream: Romelu Lukaku (85 OVR) – Il Colosso Belga

Altre letture consigliate

Sfida creazione rosa un po' deludente per Rashford Ultimate Scream? Nessun Playstyle +? La carta AD può utilizzare la evo disponibile nel livello 35 del pass dove ottiene il PS + finesse shot! La carta ATT probabilmente è un totale skip! Che ne pensate? Da - facebook.com Vai su Facebook

Pensavate che l'incubo fosse finito? Niente affatto. Due lune piene vogliono dire un'altra squadra Ultimate Scream pronta ad infestare i vostri stadi. Una seconda invasione di "bestie" che si evolvono nell'arco di due terrificanti settimane, con ulteriori potenziam - X Vai su X

FC 26 SBC Eroe Ultimate Scream: Park Ji-sung (87 OVR) – Il Polmone d’Acciaio Coreano - sung Ultimate Scream (87 OVR), un centrocampista versatile noto per la sua instancabile resistenza. Secondo imiglioridififa.com

FC 26 SBC Ultimate Scream: Marcus Rashford (86 OVR) – Doppia Versione! - È stata rilasciata la SBC di Marcus Rashford Ultimate Scream, che ti permette di scegliere tra due diverse versioni della carta (Attaccante o Esterno). Da imiglioridififa.com

EA Sports FC 26: come funzionano gli aggiornamenti Ultimate Scream e cosa aspettarsi dal Team 2 - L’evento Ultimate Scream è tornato in EA Sports FC 26 Ultimate Team, riportando con sé l’atmosfera di Halloween e una nuova serie di carte speciali ricche di ... Come scrive stadiosport.it